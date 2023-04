Arrestato imprenditore per evasione, bancarotta e fatture false

La Guardia di finanza ha arrestato un imprenditore edile, Giorgio Ozzeni, titolare di una ditta individuale di Cogorno per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Le indagini della Guardia di Finanza di Chiavari hanno fatto emergere come l'indagato, dichiarato fallito nel febbraio del 2022 dal Tribunale di Genova, abbia sistematicamente distratto beni della ditta individuale. Ha anche emesso numerose fatture fittizie per simulare la vendita della maggior parte dei beni (soprattutto ponteggi) alle ditte dei figli, nonché a quelli di un terzo soggetto. Per l'imprenditore, dopo una verifica fiscale, era stato emesso anche un decreto di sequestro preventivo per pltre 601 mila euro emesso dal Tribunale di Genova. La simulata vendita dei beni era finalizzata anche a sottrarsi al pagamento delle imposte dirette ed indirette emerse a seguito della verifica fiscale. Inoltre, prima e dopo la dichiarazione di fallimento, l'imprenditore utilizzava una ditta individuale intestata al figlio, arrestato a ottobre 2021, e distraeva i ricavi conseguenti all'attività per oltre un milione. Nei confronti dell' indagato è in corso di esecuzione il decreto di sequestro preventivo sia del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per oltre 312 mila euro che dell'intero complesso aziendale fittiziamente intestato al figlio. L' imprenditore arrestato è Giorgio Ozzeni. Ci sono voluti mesi di indagini fiscali per fare luce sugli intrecci di fatture, distrazioni di capitali, imposte evase. Ozzeni era titolare della ditta edile Ponteggi Cogorno, l'azienda era sotto controllo da tempo e la decisione del giudice di procedere con l'arresto è scaturita dal rischio che si continuasse ad operare mettendo in difficoltà anche altre ditte interessate dall'affitto o acquisto di ponteggi divenuti preziosi con il bonus facciate e il superbonus.