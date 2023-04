Scuola di pace Ventimiglia premia donne che aiutano migranti

(ANSA) - CAMPOROSSO, 16 APR - Quattro donne, in rappresentanza delle tante che in questi mesi hanno accolto e aiutato famiglie di migranti in difficoltà, sono state premiate a Camporosso a margine della "Festa di sana e robusta Costituzione" organizzata dalla Scuola di pace di Ventimiglia, con il contributo di varie associazioni, in occasione dei 75 anni della Costituzione. Sono Giovanna Maisano, Loredana Crivellari e Franca Tessari, di Ventimiglia e Filomena Loreto, di Camporosso. La giornata si è aperta con l'allocazione di una pianta di lauro, in ricordo della lotta partigiana; una di ficus a memoria delle vittime delle mafie e una pianta di banksia contro le guerre.

"Ho accolto dei ragazzi, di non si sa quale Paese. Avevano dei problemi e ho aperto loro la porta. Mio figlio li portava a casa e dopo aver varcato l'ingresso, diceva: 'mamma risolve' e mamma risolveva", ha detto Giovanna. E poi, Loredana: "Da quando è stato chiuso il campo Roya abbiamo accolto diverse donne e bambini o famiglie. Stanno il tempo necessario per rimettersi in forze: a volte qualche giorno, a volte settimane". Filomena ha accolto una mamma con la figlia di sei mesi: "Era una ragazza etiope, rifugiata politica. Oggi la bimba va a scuola, c'è un giro di persone che l'aiuta, ma io la ospito in maniera fissa da sei anni". (ANSA).