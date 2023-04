Mezza maratona Genova, vincono i kenyani Murithi e Murkomen

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - La 17/ma edizione della mezza maratona di Genova è stata vinta dal kenyano Peter Wahome Murithi, mentre tra le donne si è imposta un'altra kenyana, Dorine Jerop Murkomen. Murithi ha coperto la distanza di 21 km e 97 metri in 1h4'42". Ha preceduto l'etiope Hailu Eticha Humnesa (1h5'53") e un altro kenyano, Michael Selelo Saoli (1h5'54"). Primo degli italiani Carlo Cangiano in 1h 12'51".

In campo femminile Murkonen ha vinto col tempo di 1h12'12".

Ha precedute le italiane Cala Primo (1h20'03") e Mina El Kannoussi (1h25'47".

Alla gara competitiva erano iscritti 1500 atleti.

Ma al via si sono presentati in 10 mila divisi per le tre manifestazione: oltre alla corsa competitiva, la Corri Genova e la Family run. Il via alle 9 dal Porto Antico dato dal sindaco Marco Bucci Primi a partiti i "maratonabili", gli atleti che spingono le carrozzine dei disabili. (ANSA).