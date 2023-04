Cade in cordata, morto scalatore genovese in Valle di Susa

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Uno scalatore è morto, nel pomeriggio di ieri, sabato 15, sulla Rocca Sella, nel territorio di Caprie (Torino), in valle di Susa. La vittima, Enrico Casella, 55 anni, ingegnere informatico di Genova, stava percorrendo, con un gruppo in cordata, la Via Accademica. I compagni di cordata hanno frenato la caduta usando la corda di progressione a cui erano tutti assicurati, ma questo non è bastato a salvargli la vita. Precipitato per 5-6 metri, ha sbattutto più volte contro la parete rocciosa ed è morto nonostante le operazioni dei soccorritori per rianimarlo.

L'intervento congiunto è stato del Servizio Regionale di Elisoccorso del 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza e sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino. Quando il paziente è stato caricato a bordo dell'elicottero, l'equipe ha valutato che era opportuno proseguire le manovre di rianimazione, e ha disposto l'atterraggio in un prato a Caprie.

Ma, nonostante i ripetuti tentativi, il medico ha dovuto constatare il decesso dello scalatore, provocato presumibilmente dal politrauma riscontrato nella caduta. La salma è stata affidata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria, mentre l'eliambulanza ha recuperato i soccorritori e i compagni di cordata dell'uomo per rientrare in base. (ANSA).