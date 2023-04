Stemma Lazio sulle scarpe, tifoso aggredito alla Spezia

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Un tifoso laziale è stato ferito ieri sera in centro alla Spezia a poche ore dal termine della partita Spezia-Lazio e dagli scontri avvenuti in centro città prima della gara disputata al 'Picco'.

Secondo quanto appreso, ieri sera tre giovani tifosi della Lazio si sono fermati in centro per passare la serata. Uno di loro sarebbe stato riconosciuto a causa delle scarpe con lo stemma della società romana e per questo è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi locali e aggredito. È stato curato al pronto soccorso con otto punti di sutura alla testa, ma al momento non avrebbe sporto denuncia.

Intanto proseguono le indagini sugli scontri. La polizia avrebbe acquisito alcuni filmati comparsi sui social e quelli delle telecamere di videosorveglianza della zona di piazza Ginocchio e via Napoli dove sono iniziati i primi tafferugli. In particolare, in uno dei filmati comparso sui social si vede un tifoso laziale brandire un'arma, probabilmente un coltello.

Durante gli scontri alcuni tifosi sono rimasti lievemente feriti ma nessuno risulta esser stato ricoverato. Al momento, non ci sarebbero persone sottoposte a fermo. (ANSA).