Stankovic, ora belle prestazioni sono d'obbligo

"Il nostro obbligo da qui alla fine è fare belle prestazioni, la Sampdoria se lo merita. Non vedo altra via". Dejan Stankovic ai canali ufficiali del club cerca di dare un segnale ai suoi ragazzi perché bisogna ripartire anche se la sconfitta con la Cremonese ha praticamente azzerato le speranze di salvezza. "Come hanno reagito i ragazzi? Sono dispiaciuti ma hanno lavorato bene, da loro mi aspetto una reazione di gruppo. Purtroppo da gennaio ad oggi abbiamo perso 7 punti dopo l'80'. È un dato di fatto. Ci è capitato diverse volte di non essere presenti e siamo stati penalizzati tanto.

Dobbiamo essere concentrati quando siamo in vantaggio ma anche se stiamo pareggiando. Se non riesci a vincerla sottolinea l'allenatore - non devi perderla". Stankovic vuole cercare di dare un senso a un finale di stagione che ormai ha pochissimo da dire per i blucerchiati. E contro il Lecce sta pensando di riproporre in attacco dal primo minuto anche Lammers al fianco di Gabbiadini con Djuricic alle loro spalle. A centrocampo invece Zanoli sulla destra e Augello dalla parte opposta. A guidare il gioco invece Winks e Cuisance "Il Lecce sta facendo un buon campionato - ha concluso il tecnico serbo -. Sono sempre in partita, hanno giocatori che possono risolverla con una giocata. Sono belli, organizzati, tosti, giocano a viso aperto anche con le grandi. Meritavano sicuramente qualcosa in più in questo ultimo periodo. Sarà una bella giornata e sarà una bella battaglia". (ANSA).