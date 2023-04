Seguono le impronte nel fango, agenti salvano aspirante suicida

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Hanno seguito le impronte nel fango, oltre un cancello lasciato socchiuso a Forte Sperone. E' stato così che gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno salvato un uomo di 57 anni che voleva suicidarsi. I poliziotti lo hanno trovato nascosto proprio dentro forte Sperone, sulle alture di Genova.

Tutto è cominciato quando la sorella, alla quale l'uomo aveva inviato un ultimo, disperato messaggio, ha chiamato il Nue facendo scattare le ricerche di vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile. Nel tardo pomeriggio gli agenti si sono uniti nelle ricerche percorrendo anche i sentieri più più impervi. Arrivati al forte Sperone i poliziotti hanno visto il cancello socchiuso e subito dopo alcune impronte nel fango.

Perlustrando il forte hanno visto un uomo rannicchiato in un angolo e si sono avvicinati con cautela. L'uomo era in ipotermia e in forte stato di choc, con una lametta in tasca, e ha raccontato che voleva farla finita perché a causa di problemi con la ex non riusciva nemmeno più a vedere il figlio. A quel punto è stato chiamato il 118 e l'uomo è stato ricoverato.

