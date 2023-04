Portovenere, in 300 per dire no a masterplan Palmaria

Più di 300 persone hanno partecipato oggi a Porto Venere alla manifestazione per la tutela dell'isola Palmaria contro il masterplan e gli interventi in corso, un presidio organizzato dalle associazioni ambientaliste "contro la costruzione di uno stabilimento balneare che secondo noi - spiegano -, prevedendo due piscine e altri interventi a terra e a mare, con pericolo anche per la prateria di posidonia prospiciente, non corrisponde a quello che dovrebbe essere consentito in un parco naturale".

Gli ambientalisti hanno accolto con favore la notizia di questa mattina sul sequestro del cantiere in corso nell'ex Cava Carlo Alberto. "Al di là delle motivazioni che comunque leggeremo approfonditamente, non fa che confermare queste nostre contrarietà. La battaglia per difendere la Palmaria continua" confermano gli organizzatori della manifestazione, Associazione Posidonia, Legambiente, Palmaria Si Masterplan No, Comitato Frastaiglio. Presente nel canale di Porto Venere a sostegno dei manifestanti la Goletta Oloferne con le bandiere di Legambiente e uno striscione, con scritto: Giù le mani dalla Palmaria. I manifestanti hanno inscenato un flash mob davanti al Comune prima di andare a protestare sull'isola.

L'Isola Palmaria è inserita dal 1997 nella lista dei siti del Patrimonio Mondiale posti sotto la tutela dell'Unesco e dal 2004 rientra nelle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio come paesaggio protetto. Palmaria è inserita nella Rete Natura 2000 cioè in quella rete ecologica istituita dall'Unione Europea per salvaguardare e preservare la biodiversità nel continente. (ANSA).