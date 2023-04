Lite davanti al bar e spari, un ferito

Un uomo di 24 anni, albanese, è stato ferito la scorsa notte a colpi di pistola in via Pastorino, nel quartiere Bolzaneto, a Genova. L'uomo è stato soccorso dal 118, intervenuto con l'automedica, ed è stato trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all'ospedale Villa Scassi. Nella sparatoria è rimasto ferito a un braccio.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile, la sparatoria è avvenuta davanti a un bar dopo una lite tra il ferito e un italiano. Quest'ultimo è andato a casa a prendere la pistola e ha sparato tre colpi contro l'albanese ferendolo al braccio. Per poi scappare. Sono in corso le ricerche dell'aggressore. Sarebbe stato un apprezzamento a una ragazza il motivo che ha innescato la lite tra i due, un italiano di 59 anni e un albanese di 32 anni (e non 24 come scritto in precedenza). I litiganti avrebbero iniziato prima a insultarsi e poi sarebbero passati alle mani. Dopo essere stato anche schiaffeggiato, l'italiano è andato a casa a prendere una pistola, tenuta regolarmente, e si è ripresentato al bar facendo fuoco contro il più giovane per poi scappare. A raccontare questa versione sono stati la stessa ragazza oggetto degli apprezzamenti e altri testimoni che erano nel locale. I carabinieri hanno individuato l'autore che è però ancora irreperibile. Ancora da chiarire chi tra l'albanese e l'italiano abbia fatto apprezzamenti sulla ragazza