Per le genovesi D'Amato oro e argento agli Europei di ginnastica

L'azzurra Alice D'Amato ha vinto la medaglia d'oro nelle parallele agli Europei di ginnastica artistica di Antalya. E' la terza medaglia per l'atleta genovese - dopo dopo l'argento a squadre e il bronzo nell'All around, che ieri ha dedicato alla pallavolista Julia Ituma morta a Istanbul - conquistata poco dopo il secondo posto della sorella Asia al volteggio. Per l'Italia è il quinto podio in questa edizione della rassegna continentale. La medaglia argento è stata conquistata dalla britannica Rebecca Downie, il bronzo dalla tedesca Elisabeth Seitz.

Asia D'Amato ha conquistato la medaglia d'argento al volteggio. La medaglia d'oro è stata vinta dalla francese Coline Devillard, terza agli ultimi Mondiali, e il bronzo dalla belga Lisa Vaelen. D'Amato, atleta genovese delle Fiamme Oro, ha confermato così la piazza d'onore di Monaco di Baviera 2022. Nella specialità, si tratta della sesta medaglia continentale per la ginnastica italiana. Le gemelle sono cresciute nella società Andrea Doria