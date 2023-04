Comunali Ventimiglia: simboli e autentiche, 2 liste nel mirino

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 15 APR - Al primo giorno di verifiche da parte della Commissione elettorale di Ventimiglia sulle liste e i candidati alle prossime elezioni amministrative sono emersi due problemi. Uno riguarda la regolare autentica delle firme e l'altro l'uso dello stesso simbolo. Nel primo caso, la Commissione non ha ammesso una delle tre liste ("Scullino sindaco", "Scelgo Ventimiglia" e "Democrazia Cristiana"), che appoggiano la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino (ex sindaco). Il problema riguarda la prima lista, in quanto l'avvocato Roberto Cotta non avrebbe avvisato formalmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia di aver acquisito l'incarico di autenticatore. Il secondo problema riguarda sempre Scullino e il candidato della Lega Flavio Di Muro (appoggiato dal centrodestra). Il primo sostenuto da una lista della Democrazia Cristiana e il secondo dall'Unione di Centro: entrambi, però, hanno utilizzato lo stesso simbolo, lo "scudo crociato". La Commissione sta esaminando il caso ed è probabile che uno dei due dovrà modificare il simbolo.

Sull'autentica delle firme, l'avvocato Cotta è certo, che il malinteso sarà chiarito: "C'è stata una incomprensione con il Consiglio dell'Ordine, perché ho chiesto come impostare la comunicazione e mi è stato risposto, che non ci sarebbe stato bisogno della pec. Tra l'altro, non mi sarebbe costato nulla mandarla". E aggiunge: "Il presidente del Consiglio dell'Ordine ha confermato la mia comunicazione verbale avvenuta in data 14 marzo, dicendo che avrebbe provveduto a inoltrare una pec per confermare i fatti come riportati", aggiunge Cotta.

I candidati sono sei: oltre ai già citati Scullino e Di Muro, ci sono Gabriele Sismondini, appoggiato da tre liste civiche e dal Pd; Maria Spinosi, candidata del M5s, che si presenta con una lista di cui fanno parte anche Si, Europa Verde; Roberto Parodi candidato dei frontalieri con una sua lista civica; Tiziana Panetta per la Federazione civica composta da due liste.

