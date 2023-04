Comunali Sestri Levante, Rollando sfida Massucco a sinistra

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 15 APR - Con il simbolo "Unione Popolare" oggi è stata presentata la lista con candidato sindaco Nicola Rollando personaggio da anni militante nella sinistra del Tigullio. Allevatore e produttore di formaggi a S.Bernardo frazione di Sestri Levante, con la sua famiglia ha mantenuto le tradizioni contadine della vallata del Gromolo.

"Sestri Levante è sempre stata in baluardo per la sinistra con le sue tradizioni antifasciste. Oggi vediamo un pericoloso spostamento sul centrodestra con progetti e programmi distanti dai veri problemi delle persone che a malapena riescono ad arrivare a fine mese". Sfiderà Massucco, candidato del Pd, rispetto al quale si pone a sinistra. Ma, dice Rollando, "io e i 15 candidati al consiglio comunale non guardiamo le altre liste. Noi restiamo coerenti con una sinistra popolare di lavoratori, studenti e disoccupati". (ANSA).