Comunali: Sestri Levante, corsa a sette per l'eredità di Ghio

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 15 APR - Quindici le liste presentate con 240 candidati in corsa per il consiglio comunale mentre saranno in 7 a competere per il ruolo di sindaco. Tutte le liste sono state ammesse con una sola variazione. Riguarda la lista "Noi con te - Sestri Levante di Francesco Muzio che è stata ravvisata troppo simile a quella del M5S: ha dovuto cambiare il colore del simbolo e diminuire le stelle , ve ne erano disegnate sei e sono state portate a quattro .

La corsa alla carica di sindaco di Sestri Levante vedrà il candidato del PD Marcello Massucco sostenuto da cinque liste compresa la lista Progresso per Sestri che comprende due elementi di Italia Viva. Ad appoggiare Massucco anche personaggi civici, come l'onorevole Pd ed ex sindaca Valentina Ghio, i militanti di Italia Viva Massimo Bixio e Lorenza Traverso sino al capogruppo uscente dei grillini Fabio Sturla.

Tre liste appoggeranno il candidato del centrodestra Diego Pistacchi che sarà supportato graficamente sul proprio nome da cinque simboli Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Lista Toti e Udc. Singolarmente invece presenteranno proprie liste Forza Italia e Fratelli D'Italia. Il M5S di Sestri Levante si è scisso in tre parti con gli ex consiglieri ricandidati che appoggeranno liste e candidati sindaci differenti.

Il candidato a sindaco Francesco Solinas sarà appoggiato da tre liste composte tra gli altri dal capogruppo regionale di Forza Italia Claudio Muzio e dai militanti, commissariati, della Lega Nord Paolo Smeraldi e Albino Armani, già consiglieri comunali uscenti oltre che da una lista civica. In corsa per il ruolo di sindaco ognuno con una lista Giorgio Calabrò , Nicola Rolando, Francesco Muzio e Gianfranco Scartabelli. (ANSA).