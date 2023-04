Comunali Sarzana: Ponzanelli per il bis, la sfidano in tre

(ANSA) - SARZANA, 15 APR - A Sarzana la sindaca uscente Cristina Ponzanelli, candidata del centrodestra, si ripropone per il secondo mandato sostenuta da sette liste: due civiche e Avanti Sarzana con Toti, Fdi, Forza Italia, Lega e Udc. Il centrosinistra prova a riconquistare il comune, perduto 5 anni fa per la prima volta, proponendo Renzo Guccinelli, già sindaco dal 1995 al 2005 e consigliere regionale. Guccinelli si presenta con una coalizione composta da sei liste, tra cui liste civiche, Pd, Azione e Italia Viva. La candidata del M5s Federica Giorgi ci riprova con il sostegno di Rifondazione comunista e Verdi in due liste. In corsa anche Matteo Bellegoni per il Pci. Tutti i candidati sono riusciti a raccogliere le firme per la presentazione delle liste. (ANSA).