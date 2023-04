Carabinieri sequestrano cantiere su Isola Palmaria

I Carabinieri del Nucleo investigativo della Forestale della Spezia hanno sequestrato il cantiere realizzato all'interno dell'ex cava Carlo ASlberto, sull'Isola Palmaria dove, nelle intenzioni dei costruttori, doveva nascere un ristorante e uno stabilimento balneare.

Durante gli accertamenti documentali è emerso che i lavori sono iniziati in assenza di permesso. Nello specifico i soggetti responsabili hanno iniziato la cantierizzazione oltre il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, senza richiedere alcuna proroga.

Dopo aver constatato che la cantierizzazione era stata avvia con il posizionamento di una recinzione di legno, e che erano presenti sul posto container, escavatori e materiale vario da cantiere, i carabinieri hanno considerato l'intervento edilizio in assenza del permesso in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e in assenza di autorizzazione paesaggistica e quindi hanno provveduto a porre sotto sequestro l'area di cantiere e tutti i macchinari presenti. (ANSA).