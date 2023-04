Il Genoa riprende la corsa verso la A, 2-0 al Perugia

Sesta vittoria casalinga consecutiva per il Genoa che batte il Perugia 2-0 grazie ai gol di Frendrup, nel primo tempo e Dragusin nella ripresa, senza rischiare mai.

Per i rossoblù si tratta anche della decima gara casalinga consecutiva senza subire reti , eguagliato il precedente record della stagione '52/'53.

Genoa che prosegue così la marcia verso la promozione diretta aumentando il vantaggio sul Bari, fermato in casa dal Como sul pareggio, terzo a sei punti di distanza a cinque giornate dalla fine. Per il Perugia una sconfitta pesantissima in termini salvezza visto che il terz'ultimo posto è distante solo un punto.

Gli 8 tiri in porta a 0 da parte dei padroni di casa fotografano il dominio dei rossoblù che oltre alle due reti hanno sprecato almeno altre cinque occasioni nitidissime.

Vantaggio nel primo tempo grazie a Frendrup bravo a sorprendere tutti di testa sul secondo palo su un cross di Sabelli. Vantaggio legittimato da una punizione di Jagiello all'incrocio con Furlan che vola per deviare in angolo e una conclusione di Coda respinta dal portiere ospite.

Nella ripresa pioggia di occasioni prima del raddoppio: due volte Coda, una Strootman e tre Gudmundsson sfiorano il gol che lo segna invece Dragusin di testa sugli sviluppi di un angolo battuto da Jagiello. (ANSA).