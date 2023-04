Statua Ulisse e fiori, completato restyling copertura Bisagno

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Ulisse ha trovato casa, questa volta in maniera permanente, a Corte Lambruschini. E' con l'imponente statua realizzata da Maurizio Nazzareto che il Comune e Aster, la partecipata che gestisce la cura del verde in città, ha presentato la conclusione dell'intervento di ripristino delle aiuole storiche sulla copertura del torrente Bisagno, alla Foce. La cerimonia è stata anche l'occasione per scoprire una targa dedicata a Eros Coppola, operaio di Aster morto tragicamente lo scorso 12 marzo durante un'escursione nel parco di Portofino.

"Viale Brigate Partigiane ritorna finalmente all'antico splendore - dice il sindaco di Genova Marco Bucci - dopo anni di lavori restituiamo alla città una strada completamente riqualificata, un biglietto da visita straordinario per chiunque visiterà Genova, un grande lavoro che porta oltre novemila metri quadri di verde nel centro cittadino e la statua di Ulisse e la nave cavallo dona ancora più valore all'intera area, anche perché celebra, come ci dice la letteratura, il multiforme ingegno dell'uomo". Ulisse e la nave a cavallo, per anni collocata, un po' nascosta, nell'ex area fieristica di piazzale Kennedy, è alta 7 metri e pesa 26 tonnellate. "Trasportarla e posizionarla è stato tutt'altro che semplice - ha spiegato il vicesindaco Pietro Piciocchi - perché abbiamo dovuto verificare che la soletta della copertura resistesse al peso dell'opera".

La statua, dallo stile che ricorda il futurismo, venne ideata nel 2004 in occasione di Genova capitale europea della cultura.

Realizzata in acciaio corten e legno nei Cantieri Navali Mariotti e donata alla città dalla società Imagro è stata recentemente sottoposta a restauro completo da parte dell'artista. L'intervento sulle aiuole, ha visto dal 2019 a oggi un finanziamento complessivo di Comune di Genova e Regione Liguria di 3,6 milioni di euro. "La bellezza di questo chilometro migliora la qualità della nostra vita - il commento del presidente di Aster Francesco Massimo Tiscornia -. Viale Brigate Partigiane rappresenta pertanto la congiunzione ideale tra il Settentrione e il mare Mediterraneo e Aster è fiera di aver realizzato questo percorso ideale". (ANSA).