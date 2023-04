Minorenne accoltellata, convalidato fermo fidanzato

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - È stato convalidato l'arresto del ragazzo di 19 anni che mercoledì ha accoltellato al fianco la sua fidanzata da 15 anni in via San Luca, nel centro storico di Genova. Il ragazzo, difeso dagli avvocati Giorgio Torrigino e Daniele Malagamba, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

E' accusato di tentato omicidio.

Era stata la stessa vittima a chiamare la polizia dopo essere stata colpita al fianco sinistro. Era stata trasportata all'ospedale San Martino ma le sue condizioni non sono apparse gravi. Il ragazzo, che si è detto disponibile ad andare in una comunità, non ha dato una spiegazione del fatto ma ha detto di aver preso droga e psicofarmaci in passato. I legali stanno valutando se chiedere una perizia psichiatrica, dopo gli esami tossicologici. (ANSA).