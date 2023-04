In porto Genova maxi portacontainer da 11.300 teu

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Al terminal Psa Sech del porto di Genova è approdata questa mattina la nave Msc Sola, costruita nel 2008, lunga oltre 360 metri e larga 46 metri, con una portata di 11.300 teu: è la prima nave del servizio "Dragon" di Msc, il collegamento tra il Far East con il Mediterraneo, che ritorna operativo dopo lo stop causato dalla pandemia. Sulla rotta, operata direttamente dall'armatore, sono previste essere impiegate navi portacontainer con capacità tra gli 8mila e i 14mila teu, con partenza da Shanghai e toccate nei maggiori porti d'Oriente tra cui Ningbo, Yantian e Singapore, per arrivare nel Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, e scalare i porti di Napoli, La Spezia, Genova, Fos-sur-Mer e Barcellona. E' una delle navi più grandi ad aver attraccato al terminal nel bacino del porto storico di Genova, il cui record più significativo è della Cma Cgm Scandola, costruita nel 2020, lunga 366 metri e con una larghezza di 51,2 metri e 15.128 teu di capacità e ormeggiata al terminal Sech nel gennaio 2022, che è stata preceduta negli anni da numerosi scali di portacontainer con oltre 365 metri di lunghezza e 14.000 teu di capacità, operate da importanti vettori marittimi quali YangMing, Hapag-Lloyd e One. (ANSA).