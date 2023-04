Gdf Savona sequestra 700 grammi di hashish in 2 operazioni

(ANSA) - SAVONA, 14 APR - La Guardia di finanza di Savona ha effettuato due sequestri di hashish per complessivi 700 grammi in due diverse operazioni.

La prima operazione è stata portata a termine all'uscita dal casello autostradale di Borghetto Santo Spirito: due cittadini italiani, ultraquarantenni, sono stati fermati per un controllo.

Dapprima hanno esibito spontaneamente 1 grammo di hashish ma la perquisizione dell'auto su cui viaggiavano i due uomini ha portato al sequestro di 5 panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi, nascosti sotto il sedile del passeggero. Le perquisizioni personali e domiciliari dei due hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro telefonini, bilancini di precisione e sostanze da taglio. La seconda operazione è stata invece portata a termine nel quartiere Legino di Savona dove è stata fermata un'auto con a bordo tre ragazzi. I due passeggeri, non appena si sono resi conto del possibile controllo delle forze di polizia, hanno lasciato cadere dal finestrino dell'autovettura 2 etti di hashish in panetti. La Gdf ha proceduto al recupero e sequestro dello stupefacente e all'arresto in flagranza dei tre giovan. (ANSA).