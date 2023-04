Semplici, "bene comunque, il rosso di Ampadu non c'era"

"La Lazio è la squadra che gioca meglio in questo momento. Ci hanno puniti al primo errore dopo un primo tempo straordinario, in cui avevamo fatto belle cose.

Abbiamo rischiato di passare in vantaggio, ma gli episodi cambiano le gare. Devo dire che i miei ragazzi hanno fatto una buona gara". Lo ha detto Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, al termine della partita contro la Lazio persa per 0-3.

"Il risultato direbbe non c'è molto da salvare se non hai visto la partita, ma io ho visto la giusta personalità", aggiunge.

Seconda sconfitta in sei giornate da quando Semplici è subentrato a Gotti. "Chiaro che da parte nostra bisogna crescere ed evitare certi errori e non permettere al singolo episodio di condizionarci - spiega il tecnico - Io devo trasmettere ai ragazzi la fiducia per permettere di esprimere le proprie qualità sempre, anche contro le grandi squadre come la Lazio".

Sull'episodio dell'espulsione di Ampadu per il secondo cartellino giallo. "Mi è sembrata un po' forzata. L'arbitro fa parte del gioco, stasera ha visto così. Dispiace non averlo sabato prossimo nello scontro diretto contro la Sampdoria. Noi dobbiamo andare avanti con convinzione. Certe prestazioni devono dartene nonostante il risultato". (ANSA).