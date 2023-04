Genoa: Gilardino, non vediamo l'ora di giocarcela

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Ritrova Mattia Bani per la sfida di domani contro il Perugia Alberto Gilardino che dovrà però fare ancora a meno di Sturaro. Il tecnico rossoblù, dopo il pareggio di Como, non vede l'ora, e con lui i suoi giocatori, di scendere in campo per giocare una sfida fondamentale nel cammino verso la promozione in serie A.

"C'è voglia da parte di tutti di giocare una partita del genere davanti al nostro pubblico - ha spiegato nella conferenza della vigilia-. C'è voglia di affrontarla nel migliore dei modi al massimo livello, come spesso è successo e come spesso abbiamo fatto in casa. Consapevoli di quanto abbiamo fatto sino a questo momento. Consapevoli dell'importanza della gara come lo sono state le altre in precedenza. E di quanto è importante la posta in palio, e ne sono coscienti i giocatori in primis assieme a noi. Questo è determinante e fondamentale. Siamo soprattutto coscienti del fatto di essere arrivati lì con un percorso di sofferenza e sacrifici, di vittorie sofferte ma giocate bene.

Questo spirito dobbiamo averlo dentro nella gara di domani".

Un Genoa che mantiene comunque un vantaggio di 4 punti sul Bari terzo, impegnato domani proprio contro il Como l'avversario dell'ultimo turno dei rossoblù ma che non si fida del Perugia nonostante il divario di classifica con gli umbri in lotta per la salvezza.

"Affrontiamo una squadra che nelle ultime partite non ha ottenuto risultati, è però una squadra viva e lo è anche il suo allenatore, che conosce molto bene la categoria - ha sottolineato-. Sono molto forti sulle seconde palle, bravi nelle ripartenze e nell'attaccare la profondità. Ho visto le loro partite e sono una squadra viva. Quando si arriva a poche partite dalla fine, una squadra lotta per un obiettivo, un'altra per un altro obiettivo. Allora è l'equilibrio mentale a fare la differenza. Quanto saremo mentalmente più forti e quanto saremo dentro la gara sarà ciò che farà la differenza".

Intanto con ancora alcune ore disponibili la prevendita ha già fatto segnare quota 28000 spettatori. (ANSA).