5 Terre, Sentiero Azzurro 'a senso unico' contro ingorghi

L'ultimo tratto del Sentiero Azzurro nel Parco nazionale delle Cinque Terre sarà percorribile in un solo senso di marcia in via sperimentale, per evitare incroci tra escursionisti che possono creare ingorghi e problemi di sicurezza. E' una delle misure ipotizzate dal consiglio direttivo del Parco che si è riunito stamani. Dovrebbe essere il tratto tra Monterosso e Vernazza a essere oggetto della sperimentazione con percorribilità da ponente verso levante.

"Durante lo scorso fine settimana di Pasqua abbiamo avuto punte di 6 mila persone in contemporanea sul sentiero - spiega Franco Villa, sindaco di Vernazza -. Dobbiamo cercare soluzioni per i ponti del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno che segnano presenze importanti sul nostro territorio". Questo pomeriggio, riunione con Regione Liguria: tra i temi anche quello dell'ampliamento delle stazioni ferroviarie di Manarola e Vernazza. "Mi è stato assicurato che entro giugno avremo il progetto definitivo, spero i lavori partano a novembre - aggiunge Villa -. A ottobre vorremmo fossero già abbattuti i muri dell'ex biglietteria, in modo da creare uno spazio di circa 300 metri quadri. Fondamentale sarebbe avere una scala più grande per il deflusso dei passeggeri". Dopo la pandemia, il Parco delle Cinque Terre ha segnato un +12% di vendite di carte multiservizio rispetto al 2019, che fu già di per sé un anno boom di presenze. Il tavolo della sicurezza coordinato della Prefettura della Spezia ha di recente creato una task force per smistare i visitatori ma c'è chi chiede di fare una promozione più attinente alla realtà dei piccoli borghi e degli impegnativi sentieri che li uniscono. "Non è facile cambiare la percezione delle Cinque Terre innestata nell'immaginario collettivo dalle campagne pubblicitarie degli ultimi 20 anni, che le presentano come un luogo da favola, dai colori saturi, popolato da visitatori giovani e felici - dice Michela Ceccarini della sezione spezzina delle Guide Turistiche Liguria -. Ma si può iniziare a trasmettere una immagine più corrispondente al vero con una comunicazione rivolta a un visitatore più consapevole".

(ANSA).