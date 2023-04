Sant'Egidio ha nuovo centro distribuzione alimenti per poveri

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Inaugurato il nuovo centro di distribuzione alimentare della Comunità di Sant'Egidio, in via Caveri, a Sampierdarena.Garantiti 900 pacchi spesa al mese per 500 famiglie. E' triplicato, rispetto al 2019, il numero dei pacchi distribuiti. La pandemia da Covid-19 e la crisi energetica hanno esteso la povertà. Il nuovo presidio è stato inaugurato alla presenza del vicesindaco Pietro Piciocchi, del presidente di Sant'Egidio Genova Andrea Chiappori e del parroco don Giovanni Lubinu. E' un locale di trecento metri quadrati che ospitava un supermercato. «L'immobile è dotato di strutture adibite ad ufficio, magazzini, aree per il confezionamento - precisa don Maurizio Scala - Ma ci sono anche sale che abbiamo destinato a momenti sociali e aggregativi. Di fatto abbiamo dato vita ad un centro polifunzionale per le attività che svolge la Comunità nel quartiere».

L'operazione è stata possibile in primo luogo in virtù della convenzione che la Comunità di Sant'Egidio ha con l'Unione Europea, che fornisce i generi alimentari. Poi una cordata di soggetti privati, tra cui A.Se.F., l'azienda dei servizi funebri del Comune di Genova, ha garantito i mezzi per allestire e avviare il centro polifunzionale e di distribuzione alimentare.

A.Se.F. ha contribuito all'acquisto delle attrezzature per la conservazione dei generi alimentari e per la gestione amministrativa del centro. «La Comunità di Sant'Egidio è un presidio di socialità da cui Genova non può prescindere", commentano Maurizio Barabino e Franco Rossetti, amministratore unico e dirigente amministrativo di A.Se.F.

La Comunità di Sant'Egidio, a Genova, conta altri nove centri di distribuzione alimentare, case alloggio, luoghi di incontro e socialità per i meno abbienti. (ANSA).