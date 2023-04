Primo pieno di biocarburante a una nave nel Mediterraneo

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - TotalEnergies Marine Fuels e Corsica Sardinia Ferries hanno effettuato la prima operazione di rifornimento di biocarburante dal porto di Tolone, che rappresenta la prima sperimentazione nel Mar Mediterraneo.

Cento tonnellate di biocarburante (composto da gasolio e per il 30% da biomolecole prodotte da oli di cucina esausti e certificato Iscc) che consente una riduzione di circa il 20% delle emissioni di gas serra rispetto ad un carburante marino convenzionale, sono state consegnate via camion alla nave ro-ro Mega Express two, da 26 mila tonnellate.

"Siamo felici di lanciare questo test sui biocarburanti sulle nostre navi. Lavoriamo da molti anni per limitare la nostra impronta di carbonio e stiamo anticipando quasi tutte le nuove normative per ridurla" dice Jean-Charles Teurlay, responsabile acquisti di carburante per Corsica Sardinia Ferries, che spiega: "Gli oli da cucina delle cucine delle nostre navi sono già da due anni riciclati in biocarburante da un'azienda di Tolone e l'idea di generare un circolo virtuoso, utilizzando un biocarburante per la propulsione dei nostri traghetti, è particolarmente interessante".

Louise Tricoire, direttrice di TotalEnergies Marine fuels, sottolinea la collaborazione con Corsica Sardinia Ferries "per la nostra prima operazione di bunkeraggio di biocarburanti nel Mediterraneo da un porto francese. Questa sperimentazione ci consente di compiere un ulteriore passo verso la creazione di una filiera locale di approvvigionamento di biocarburanti marini attorno ai principali hub di bunkeraggio in Europa, al fine di aiutare i nostri clienti a ridurre la loro impronta di carbonio in conformità con i loro piani di decarbonizzazione". (ANSA).