Mafia: a Genova soggetti contigui a famiglia di Messina Denaro

Soggetti contigui alla famiglia di Matteo Messina Denaro, il boss e super latitante arrestato a gennaio a Palermo, sono presenti anche a Genova. E' quanto emerge dalla relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia.

"Attività info-investigative hanno evidenziato nel capoluogo ligure la presenza di soggetti contigui alla famiglia facente capo a Matteo Messina Denaro". E non solo. "Sono state riscontrate presenze dei clan Galatolo Fontana dell'Acquasanta di Palermo e del clan gelese degli Emmanuello".

Per quel che riguarda la camorra "in Liguria è stata segnalata la presenza di persone contigue ai clan dei Casalesi e in particolare dei clan Zazo-Mazzarella, Amato-Pagano, Rinaldi-D'Amico".