In Italia per la prima volta gli Europei di scacchi per ciechi

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Per la prima volta nella storia in Italia, a Genova, il Campionato Europeo di Scacchi a squadre per non vedenti e ipovedenti. Organizzato da Genova Senza Barriere, comitato costituito appositamente per la competizione internazionale da Ascid (Associazione scacchisti ciechi italiani dilettantistica) e Ibca (International braille chess association), andrà in scena da giovedì 20 a domenica 30 aprile.

"Stiamo parlando di un evento di caratura internazionale che porterà qui degli autentici campioni di sedici diverse nazionalità e al contempo un indotto per le nostre attività ricettive" ha spiegato l'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro.

Oltre cento gli scacchisti che saranno impegnati al Tower Hotel Genova Airport. Sedici le nazioni partecipanti, tra cui i campioni del mondo e d'Europa in carica della Polonia. (ANSA).