Genova modifica il Puc "per favorire rivoluzione green"

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Licenziata in commissione Sviluppo economico in Comune a Genova la proposta di modifica al Puc da parte della giunta che include cambiamenti in tema di sostenibilità ambientale e semplificazione delle norme con l'obiettivo di favorire l'edilizia scolastica come previsto dal Pnrr nonché quella pubblica. "Vogliamo aggiornare il Puc - spiega l'assessore all'Urbanistica Mario Mascia - per migliorare sia il governo sia la gestione del territorio, sono emerse sfide che ci coinvolgono: la pioggia va raccolta, conservata e riutilizzata mentre i cambiamenti climatici impongono un cambio di passo in edilizia con l'uso di asfalti drenanti, l'innesto di alberature nei parcheggi". Con le modifiche, spiega il Comune, si incentiverà la riqualificazione degli spazi urbani e degli impianti sportivi. Tra le novità, per l'accesso al contributo di costruzione viene prevista la presentazione di misure per il contenimento dei consumi idrici e per la mitigazione ambientale.

Sarà consentita la riconversione e utilizzo di immobili in tutto o in parte già destinati a servizi pubblici ma nel frattempo dismessi.

Per quanto riguarda i parcheggi, invece, introdotto un paragrafo che stabilisce che la piantumazione di arbusti come forma di mitigazione contro le ondate di calore. Importanti modifiche poi riguardo alle scuole che vengono esonerate in ottemperanza alle disposizioni ministeriali dell'Unità di missione Pnrr, e alla luce del fatto che la maggior parte delle scuole genovesi si trova all'interno di edifici storici che per loro natura e caratteristiche architettoniche non possono essere modificati o adattati. In ultimo, visto il rilevante rischio di abbandono e sottoutilizzo di complessi edilizi religiosi, si introduce una misura di semplificazione che prevede la riconversione a funzione residenziale di porzioni di edifici destinati a servizi, con l'obbligo di mantenere la superficie a servizio pubblico rilevata dal Puc e a destinare a Ers, per la locazione a canone moderato il 50% della superficie agibile residenziale per almeno 15 anni; in alternativa alla destinazione di alloggi Ers, viene introdotta la possibilità di monetizzare secondo specifici criteri economici. (ANSA).