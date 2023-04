Funivie: sbloccata cig, "Ora formazione e nuovo proprietario"

(ANSA) - SAVONA, 13 APR - Buone notizie dalla doppia audizione in Regione Liguria sulla vertenza di Funivie, l'infrastruttura che trasportava carbone e rinfuse dal porto di Savona all'entroterra e bloccata ormai da anni a causa dei danni ad alcuni piloni causati dal maltempod nel novembre del 2019 e la conseguente rinuncia alla concessione da parte della società che la gestiva, la Funivia Savona. Proprio oggi, infatti, è arrivato lo sblocco della cassa integrazione per i lavoratori, tema su cui era serrata la lotta sindacale e politica degli ultimi giorni.

Dei 90 lavoratori a inizio vertenza, oggi tra pensionamenti e fuoriusciti ne sono rimasti 57: "Senza alcun sostegno al reddito sono stati mesi difficili per i lavoratori di Funivie - spiega Simone Turcotto (Cgil Savona) - finalmente grazie al pressing congiunto di sindacati e istituzioni si è arrivati all'erogazione spettante alle maestranze".

Sul tavolo rimangono comunque diversi punti: tra questi riattivare l'impianto ripristinando i piloni danneggiati e individuare entro il 2024 un nuovo soggetto proprietario. Ma anche accelerare sulla formazione professionale per aggiornare i lavoratori sul processo di integrazione con il trasporto ferroviario: "E' indispensabile in questo frangente creare le professionalità che saranno richieste per l'attività industriale - conclude il sindacalista - ora auspichiamo dalla Regione risposte concrete e immediate rispetto al piano formativo".

