Domenica di corsa a Genova, in diecimila per la mezza maratona

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Saranno più di diecimila i partecipanti domenica 16 aprile ai tre eventi podistici che attraverseranno Genova: la Mezza maratona di Genova, gara competitiva da 21 km, la Corri Genova, gara non competitiva da 13 km e la Family Run, una camminata in città alla portata di tutti. Organizzata dalla ASD Podistica Peralto, la Mezza Maratona di Genova partirà dal Porto Antico e il percorso si snoderà lungo il centro storico, passando dal lungomare fino alla Sopraelevata, con vista panoramica su tutta la città, attraverso via Garibaldi, piazza De Ferrari e via XX Settembre, per una distanza totale di 21,097 km.

Giunta all'edizione numero 17 si è passati dagli 850 partecipanti del 2005 ai 10 mila partecipanti nelle tre gare di questa edizione. Campioni uscenti sono il kenyano Martin Muno Musyoka (1h02'54" il suo tempo) ed Elena Maria Pietrini (1h24'14"). Favoriti in questa edizione gli atleti etiopi della RunRace: tra cui Sadik Mesegabu, secondo lo scorso anno a Savona e Fikadu Kebede, che torna in Italia dopo il trionfo nella Firenze Marathon dello scorso anno. Fra le donne sfida fra Eyerusalem Feleke Asamnew e Tigist Fiseha Tadese.

"Parliamo di un evento sportivo a cui l'amministrazione comunale tiene moltissimo e a cui la città risponde sempre con grande passione e partecipazione - ha spiegato Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova -.

L'attenzione non soltanto degli atleti, ma anche dei cittadini, per questa edizione 2023 è stata altissima, e si prevedono oltre 10 mila partecipanti alle tre gare in programma e un afflusso tra corridori, parenti, turisti e visitatori che sfiorerà le 60 mila presenze, provenienti da tutta Italia e non solo".

Evento che avrà anche carattere benefico con "Dona il sangue! Fai la differenza" del Rotary Club Genova Golfo Paradiso.

"Migliaia di persone coloreranno i luoghi più suggestivi della nostra città con tre diverse gare che abbracceranno davvero qualsiasi tipo di partecipante favorendo l'idea di sport come strumento primario di inclusione" ha aggiunto Simona Ferro , assessore allo sport di Regione Liguria. (ANSA).