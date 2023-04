Comunali Imperia: Scajola, mia squadra è spaccato vero città

"E' una squadra di novantasei persone, che rappresenta ambo i sessi, che supera i limiti di legge per la rappresentanza dei due generi, che hanno un'età media intorno ai quarant'anni e rappresentano uno spaccato vero della città". Lo ha detto il candidato sindaco di Imperia Claudio Scajola alla presentazione al cinema Centrale delle tre liste che lo sostengono: 'Avanti con Scajola', 'Insieme con Scajola', 'Prima Imperia'. Il sindaco uscente conta anche sull'appoggio di Lega, Forza Italia, Lista Toti, Fratelli d'Italia che hanno rinunciato ai loro simboli. "Mi pare ci siano state dichiarazioni di consenso verso la mia persona anche da parte di Udc e Terzo Polo. In tanti, quindi, hanno capito la necessità di fare buona amministrazione con le persone che contano più delle sigle. Abbiamo anteposto il programma di crescita della città di Imperia, a quello dei partiti politici, che hanno ruoli sì importanti, ma quando si fanno competizione di carattere politico", ha detto.

"Ne fanno parte - ha sottolineato il sindaco parlando delle tre liste quasi tutti i consiglieri comunali che mi hanno appoggiato nel 2018, più nuove persone che si sono riconosciute nel mio programma e nella mia concezione di una competizione elettorale non politica, ma prettamente amministrativa". Ed ha aggiunto: "La nuova amministrazione avrà come primo compito, nel primo Consiglio comunale , quello di approvare e dare la concessione pluridecennale alla Go Imperia, interamente posseduta dalla città di imperia e dal Comune di Imperia e finalmente potranno ripartire tutti gli investimenti necessari per fare decollare il nostro porto".