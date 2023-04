A Aprile 7000 contratti a Imperia, Savona e Spezia,80% a termine

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Sono 6930 gli ingressi nel mondo del lavoro a aprile nelle province di Imperia, La Spezia e Savona previsti dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell'analisi Excelsior. Quelle previste tra aprile e giugno sono 23830. Più dell80% sono contratti a termine. In Liguria le assunzioni previste ad aprile sono13400.

Provinci di Imperia Sono 1430 (+90 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) le entrate programmate ad aprile e 5760 nel periodo aprile - giugno (+ 350 rispetto allo stesso trimestre del 2022). Nel 26% dei casi saranno con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell'74% saranno a termine. Le entrate si concentreranno per l'89% nel settore dei servizi e per l'80% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; in 39 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati; per una quota pari al 19% le imprese prevedono di assumere personale immigrato.

I settori: i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici, servizi alle persone, commercio, costruzioni.

Provincia della Spezia Sono 2220 (+30) le entrate previste e 6560 nel periodo aprile - giugno (+320). Nel 21% dei casi saranno a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 79% saranno a termine. Tali entrate si concentreranno per l'83% nel settore dei servizi e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. In 38 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati; per una quota pari al 19% le imprese assumeranno immigrati. I settori: servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici, servizi alle persone, commercio commercio, industrie meccaniche ed elettroniche.

Provincia di Savona Sono 3280 (+ 610) le entrate e 11510 quelle tra aprile - giugno 2023 (+2.230). Nel 14% dei casi saranno stabili, mentre nell'86% saranno a termine. Le entrate previste si concentreranno per l'89% nel settore dei servizi e per l'85% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. In 44 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati; per una quota pari al 22% le imprese assumeranno immigrati. I settori: servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici, servizi alle persone, commercio e costruzioni. (ANSA).