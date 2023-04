Scontro frontale tra due scooter su Aurelia, muore 35enne

Un trentacinquenne di Ospedaletti ma residente a Vallebona è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera all'interno della galleria dei Balzi Rossi a Ventimiglia, l'ultima prima del confine italo francese di Ponte San Ludovico. L'uomo, che viaggiava su un scooter Honda, ha perso il controllo della guida per cause in fase di accertamento invadendo l'opposta corsia di marcia e schiantandosi contro un altro scooter Yamaha condotto da un trentaseienne ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ha riportato un politrauma ed è stato operato nella notte. Illeso un terzo scooterista che è riuscito ad evitare la traiettoria del motociclo. Data la vicinanza alla frontiera è stato richiesto anche l'intervento di un'ambulanza francese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente.

E' Manuel Dani, 35 anni, di Vallebona (Imperia), la vittima dell'incidente in scooter avvenuto nella tarda serata di ieri sull'Aurelia. L'uomo lavorava come cameriere ai piani all'hotel Hermitage di Montecarlo. Aveva studiato al liceo linguistico Maria Ausiliatrice di Vallecrosia e il padre è stato a lungo titolare di un negozio di pneumatici davanti a Don Bosco. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Si sa soltanto che Dani ha perso il controllo del proprio scooter Honda, invadendo l'opposta corsia di marcia, dove stava sopraggiungendo uno scooter Yamaha, con in sella un trentaseienne, ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nella notte è stato operato e adesso è in prognosi riservata.