Polizia: a Genova violenze sessuali +26%,34 furti al giorno +12%

Droga e criminalità organizzata. Sono i due fenomeni su cui la questura di Genova punta sforzi e attenzione. "Il traffico e lo spaccio non calano - ha spiegato il questore Orazio D'Anna nel corso della Festa della Polizia - Vanno di pari passo con la forte domanda tra giovani e giovanissimi: da un lato c'è lo spaccio nel centro storico, dall'altro le compravendite consistenti legate alll'arrivo di container in porto" con carichi di cocaina in arrivo dal Sudamerica. Per quanto riguarda la criminalità organizzata "il monitoraggio è costante - ha detto il questore -. Non ci sono fatti eclatanti ma le mafie hanno interessi in appalti, forniture, acquisizioni di attività". Dall'analisi dei dati è emerso un lieve aumento dei reati rispetto all'anno precedente (+1,6%). Il numero complessivo dei delitti commessi sono passati da 34.586 a 35.136. Sono stati 5 gli omicidi volontari (2 nel 2021), 19 i tentati omicidi (10), due omicidi preterintenzionali, 22 omicidi colposi (13 riconducibili a incidenti stradali). Le violenze sessuali sono state 127, aumentate del 26%. Aumentato dell'1,6% il numero delle lesioni volontarie (1039) e del 14% quello delle percosse (219). Cresciute dell'11% le denunce per minacce (906). In aumento del 12% il dato complessivo dei furti (in totale 12.552), con un aumento del 37% per quelli in esercizi commerciali (1.647), del 13% per quelli commessi con destrezza (2.288), del 49% per quelli con strappo (310), del 19% per quelli di autovetture (248), dell'8% per quelli di mezzi motorizzati a due ruote (1.001) e del 6% per quelli su auto in sosta (757). Diminuiti del 20% i furti in abitazione (1.199). Aumentate del 26% le rapine (in totale 539), ma in calo quelle in abitazione (22). In calo i reati in materia di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (da 65 a 28).

Aumentate le estorsioni (da 110 a 136). Diminuito il numero dei sequestri di persona (da 12 a 8), nessuno dei quali con finalità estorsive. Scese del 14% le truffe e le frodi informatiche (3975).

Durante la cerimonia è stato reso omaggio al poliziotto centenario Francesco Longo che si arruolò nel 1950.

Polizia: a Ventimiglia giù respingimenti da 200 a 60 al giorno

Ammontano a 187 gli arresti e a 984 le denunce eseguiti in un anno (dal primo marzo del 2022 allo stesso giorno del 2023) dalla questura e dai commissariati della provincia di Imperia. I dati sono stati comunicati dal questore, Giuseppe Felice Peritore, in occasione delle celebrazioni del 171/mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. "Abbiamo registrato un calo dei reati e l'innalzamento dei risultati conseguiti. La chiave di questo successo è sicuramente quella di fare squadra, come a Ventimiglia, dove la grande collaborazione tra i vari settori ha permesso di abbattere i respingimenti dalla Francia all'Italia dai circa 200 giornalieri ai 60-70 al giorno. Questo ci permette di avere meno migranti sul territorio e una maggiore percezione della sicurezza". I numeri. Gli interventi delle volanti sono stati 12.516; si segnalano quindi 80.564 persone identificate e 30.663 veicoli controllati. In tema di stupefacenti: 95 sono stati i sequestri per un totale di 55,637 chilogrammi. Sette misure sono scattate a carico di altrettanti passeur, accusati di favorire l'ingresso clandestino in territorio francese di stranieri irregolari. L'attività di natura info-preventiva e investigativa della Digos ha portato alla formalizzazione di 41 denunce per reati di danneggiamento, violazione della normativa in materia di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, minacce e truffa. Nello specifico sono stati denunciati una ventina di no border. Nel corso della stagione sportiva si sono registrati fenomeni dì scontri e di minacce da parte della tifoseria sanremese e imperiese, che hanno portato alla denuncia di 5 persone per reati di minacce, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo.

Polizia: Savona punta su prevenzione

"Abbiamo messo al centro il cittadino e il suo bisogno di sicurezza, considerandolo priorità assoluta. Non ci soddisfa la repressione, vogliamo arrivare prima. Quando la prevenzione funziona non se ne accorge nessuno, ma ci gratifica profondamente. Arrivare prima, garantire la nostra presenza a prescindere dalla commissione dei reati: questo è esserci sempre". Lo ha detto il questore di Savona, Alessandra Simone, in occasione della Festa della Polizia. Il questore ha rivolto anche un appello ai giovani: "Fatevi guidare dalla Costituzione, aprite la strada al concetto di normalità che si sostanzia nella effettiva e reale parità tra i sessi. Abbiate il gusto della legalità, la cultura dello Stato e delle Istituzioni e il profondo piacere dell'onestà". Sono stati 114 i servizi straordinari contro lo spaccio e l'immigrazione, 67 quelli finalizzati al controllo delle zone cittadine e ai luoghi di ritrovo dei giovani; oltre 60.000 persone e 21.000 veicoli controllati, numeri triplicati rispetto all'anno precedente. Gli arresti sono stati 92, le denunce 450. Oltre 246 i kg di stupefacente sequestrato. Particolare impulso alle misure di prevenzione della Divisione Anticrimine: 30 fogli di via obbligatori, 43 avvisi orali, 26 ammonimenti del Questore per atti persecutori e 31 per violenza domestica. Nel corso dell'evento sono stati premiati Erica Musso (nuotatrice delle Fiamme Oro), Linda Cerruti (campionessa di sincro protagonista la scorsa estate di una lotta agli haters dopo i commenti sessisti sotto una sua fotografia) e Mattia Villardita, nominato Cavaliere della Repubblica per la sua attività nelle pediatrie nei panni di Spiderman. Ospite d'onore Fabio Fazio: "Grazie per quello che fate e che siete diventati con la vostra vicinanza ai cittadini - ha detto al Questore - La distanza di una volta è scomparsa, oggi c'è uno sguardo di reciproca fiducia e affiatamento". (ANSA).