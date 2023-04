Morto Odone: Benveduti, Liguria perde punto riferimento

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "Una notizia che mai avremmo voluto ricevere. La Liguria con la scomparsa di Paolo Odone perde un punto di riferimento per la nostra economia: non solo per esser stato presidente dell'Aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova e di Ascom Confcommercio, oltreché della Camera di Commercio di Genova fino a qualche anno fa, ma soprattutto per l'impegno e la passione per la sua Genova, che lo ha accompagnato fino all'ultimo dei suoi giorni. Grati di aver avuto la fortuna di conoscerti e aver condiviso parte di queste battaglie. Alla famiglia un affettuoso abbraccio ideale. Ci mancherai Paolo". È il commento dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti. (ANSA).