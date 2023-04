Morto Odone: Aeroporto Genova, aveva passione e entusiasmo

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e tutta Aeroporto di Genova S.p.A.

comunicano la profonda tristezza e commozione per la scomparsa di Paolo Odone". Odone era diventato presidente dell'aeroporto nell'estate del 2017, dopo avere ricoperto per diversi anni la carica di Consigliere di amministrazione della Società in rappresentanza della Camera di Commercio di Genova ed essere già stato vice presidente dal luglio del 2004 al maggio del 2007.

"La sua attività a servizio dell'Aeroporto di Genova si è sempre contraddistinta per la passione, l'entusiasmo e l'orgoglio con il quale ha sostenuto quello che ha sempre chiamato "l'aeroporto dei genovesi". Il 2018, anno in cui è stato nominato presidente dell'Aeroporto, è stato anche quello nel quale lo scalo genovese è stato il primo per crescita in Italia - spiega una nota -. Nel 2019 il "Cristoforo Colombo" ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia del milione e mezzo di passeggeri. Il suo impegno e la sua dedizione alla causa dello sviluppo della connettività aerea di Genova e della Liguria non sono mancati nemmeno nelle ultime settimane, nonostante la fatica dovuta alle sue condizioni di salute. Solo una settimana fa ha presieduto una riunione del Consiglio di amministrazione, condividendo con i Consiglieri idee e progetti per lo sviluppo dello scalo, dei collegamenti aerei e dei servizi per gli utenti". (ANSA).