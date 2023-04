Genova spende meno per i motoveicoli ma resta quarto mercato

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - A Genova nel 2022 la spesa in beni durevoli è stata di 1 miliardo e 12 milioni di euro, -5,4% rispetto al 2021, pari a 2.433 euro per nucleo familiare. La quota più consistente, secondo l'Osservatorio dei consumi di Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, i genovesi l'hanno spesa per acquistare auto usate, 253 milioni, una cifra comunque inferiore (-7,8%) rispetto al 2021, mentre è aumentata quella per i mobili (+6,7%) a 229 milioni. Giù gli acquisti di auto nuove e per i motoveicoli (-6,3%), Genova è l'unica provincia ligure in calo, e tuttavia rappresenta il 4° mercato in Italia dopo Roma, Milano e Napoli con 74 milioni di euro. Salgono elettrodomestici e telefonia (+2,4%, 113 milioni, ottava in Italia) calano elettronica di consumo e It.

Savona è la provincia ligure dove si è speso di più in beni durevoli dopo il capoluogo, cioè 2.511 euro (-1,6%) di spesa media a famiglia, 341 milioni in totale (-2%) e, come in altre province, gli acquisti hanno riguardato soprattutto le auto usate (89 milioni di euro) nonostante un calo del 4,2%. Per le auto nuove la flessione nella spesa complessiva è stata del 9,1% (68 milioni), notevole eppure la più contenuta in regione.

La Spezia (2.589 euro per nucleo 266 milioni in totale) è la città ligure con la spesa media per famiglia in beni durevoli più alta a livello regionale (61° in Italia). Imperia è la provincia ligure dove i redditi sono cresciuti di più nel 2022 (+8,1%) anche se i 19.584 euro pro-capite posizionano la provincia al di sotto della media nazionale (21.634 euro) e ligure (24.925 euro).

L'Osservatorio Findomestic rivela come Imperia sia fanalino di coda in regione per volumi di spesa in beni durevoli (245 milioni di euro, -2,5%). (ANSA).