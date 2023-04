Euro 2032: Toti, occasione per trasformare lo stadio

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "Genova è fra le prime città del Paese, mi sembra scontato che ospiti, se ci saranno, delle partite importanti nel Campionato Europeo. E sarà anche l'occasione per mettere mano a quello straordinario tempio del calcio che è il nostro stadio, che venne ristrutturato proprio per Italia 90 ai Mondiali. Credo che quella degli Europei sia una buona occasione per trasformarlo in uno stadio moderno di cui la città ha bisogno". Il presidente della Regione Giovanni Toti commenta così, a margine della prima toccata della Msc World Europa a Genova l'ufficializzazione della selezione di Genova fra le dieci città selezionate dalla Figc per gli europei di calcio 2032.

Soddisfatto il sindaco di Genova Marco Bucci: "Abbiamo lavorato parecchio con il ministro Abodi insieme alla Figc - commenta -. Questo è un altro esempio del fatto che, quando si lavora tutti insieme, si raggiungono i risultati. Adesso ci aspettiamo che si facciano i lavori per il nuovo stadio e ci aspettiamo che Genova ospiti gli Europei al meglio delle sue tradizioni e del suo futuro". "Per lo stadio - conferma anche Bucci - abbiamo già un progetto pronto e adesso dobbiamo fare tutte le rifiniture, dopodiché partiremo con la ricerca dei finanziamenti e andremo avanti. Genova è già famosa per avere uno stadio molto favorevole per il calcio e ora vogliamo che sia il più bello di tutti". (ANSA).