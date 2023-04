Euro 2032: Bucci, pronti a ospitare evento di prestigio

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "Lo stadio di Marassi è stato selezionato dalla FIGC per ospitare le partite di Euro 2032. Se l'Italia vincerà la corsa contro la Turchia per organizzare la manifestazione sportiva, Genova sarà una delle città protagoniste. Un risultato straordinario che premia il percorso di riqualificazione che abbiamo intrapreso e che porterà alla ristrutturazione del Luigi Ferraris. Attendiamo il verdetto definitivo, Genova è pronta a ospitare un altro evento sportivo di grandissimo prestigio".

Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, dopo la consegna da parte della Figc all'Uefa del dossier per la candidatura dell'Italia a Euro 2032. Nel dossier Genova con il Luigi Ferraris è una delle dieci città pronte ad ospitare le sfide europee. (ANSA).