Bucci, turisti sono i benvenuti a Genova, no al numero chiuso

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "Noi vogliamo i turisti qui, non vorrei che andasse in giro l'informazione che noi i turisti non li vogliamo. Io non sono favorevole al numero chiuso.

Assolutamente no". Marco Bucci sindaco di Genova va controcorrente rispetto ad alcuni sindaci conterranei, come quelli delle Cinque Terre che chiedono flussi controllati e di Portofino che ha firmato un'ordinanza istituendo una zona rossa nella celebre piazzetta. E come la provincia di Bolzano che annuncia il numero chiuso. Lo fa a margine della presentazione dei Rolli Days di Primavera una delle manifestazioni che attrae migliaia di turisti ogni anno a Genova "Io sono favorevole a una gestione manageriale del turismo, per far sì che i turisti vivano esperienze culturali e gastronomiche . Altrimenti cosa ci vengono a fare a Genova? Naturalmente questo non deve creare problemi a chi vive nella città turistica, ne siamo assolutamente consapevoli, ma chiudere le porte non è mai stata una soluzione" ha concluso Bucci.

Una posizione simile a quella espressa anche dal presidente della Regione Giovanni Toti che nei giorni scorsi aveva detto: "Il sovraffollamento va gestito, non tornerò mai alle chiusure di epoca Covid". (ANSA).