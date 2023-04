Arrestati due ladri seriali, 26 colpi con danni a bar e negozi

(ANSA) - SAVONA, 12 APR - I carabinieri di Albenga (Savona) hanno arrestato due uomini che, secondo quanto ricostruito, da marzo 2022 sarebbero l'incubo dei commercianti di Loano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi e Toirano. Si tratta di due uomini di 50 e 64 anni. Sarebbero ben 26 in un anno le "spaccate" notturne attribuite alla coppia ai danni di bar, supermercati, ristoranti e centri estetici della Riviera di ponente. I malviventi agivano tra la tarda notte sino alle prime luci dell'alba, e, utilizzando palanchini e altri strumenti da scasso, forzavano le saracinesche o sfondavano le vetrate degli esercizi pubblici. Spesso la refurtiva era ridotta a pochi spiccioli, ma per entrare i ladri causavano danni ingenti a vetrate, cancelli ed infissi.

Dopo i primi colpi i carabinieri hanno raccolto testimonianze e tracce biologiche poi rivelatesi di fondamentale importanza, visionando ore e ore di filmati delle telecamere di sorveglianza cittadine, individuando così i due uomini, che colpivano spostandosi sempre a piedi e con il viso coperto da passamontagna.

In mesi di lavoro i militari sono riusciti, immagine dopo immagine, a delineare la fisionomia del 64enne: la ricerca nelle banche dati delle forze dell'ordine e i vari servizi di appostamento e pedinamento hanno infine permesso di identificare i due, individuando anche l'abbigliamento utilizzato duranti i colpi, permettendo anche di repertare il loro Dna lasciato sui luoghi dei delitti.

Durante l'arresto è stata rinvenuta parte della refurtiva di alcuni furti commessi, oltre a svariati oggetti, tra i quali computer e smartphone. Ora i due uomini sono in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).