Uccise la ex, per Regione Liguria in Rems rischio evasione

La residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Genova Pra' dove dovrebbe essere ricoverato Luca Delfino, l'ex barista che nel 2007 uccise a Sanremo (Imperia) la sua ex fidanzata Maria Antonia Multari, "non è un carcere, è possibile evadere anche se sono stati messi in campo sistemi di controllo. Ma naturalmente non ha regime carcerario, un minimo di margine di manovra da parte di soggetti che vogliono uscire dalla struttura c'è". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del consigliere Brunello Brunetto (Lega).

"Il compito della Regione Liguria è verificare che ciò che viene fatto dal punto di vista sanitario nelle due Rems attive in Liguria sia corretto in base alla normativa - ha sottolineato l'assessore -, ma avremo un'interlocuzione piuttosto stretta con il Ministero della Giustizia per verificare se sia il caso che singoli soggetti particolari vengano posti in queste strutture".

