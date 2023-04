Scompare Paolo Odone presidente del Colombo e di Ascom Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Paolo Odone, per 19 anni presidente della Camera di Commercio di Genova, ed attuale presidente dell'Aeroporto Cristoforo Colombo e di Ascom Confcommercio Genova è morto in serata all'età di 80 anni. Era nato nel 1942 ed aveva iniziato la carriera nel negozio di tessuti di famiglia. Negli anni aveva ricoperto numerosi incarichi prestigiosi quali la presidenza di Uniontrasporti, la vice presidenza di Unioncamere italiana, la vice presidenza di Confcommercio nazionale.

"Siamo molto addolorati, la Liguria perde un punto di riferimento di grande equilibrio - ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti -. Se la nostra regione oggi guarda al futuro con ottimismo e serenità lo si deve al suo grande impegno e alle sue battaglie. Una su tutte il salvataggio di Fincantieri. Porteremo avanti con determinazione la sua perseveranza per combattere l'isolamento della Liguria e realizzare quelle opere che Paolo sognava per la sua città".

(ANSA).