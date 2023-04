Picchiato in strada da 2 albanesi, indagano carabinieri

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Misteriosa aggressione la notte tra domenica e lunedì in via Cadorna, nel quartiere Foce di Genova.

Un uomo di 42 anni, italiano, è stato preso a calci e pugni fuori da un locale notturno da due uomini di origini albanesi. A indicare gli autori del pestaggio la stessa vittima che è stata trasportata all'ospedale San Martino, in codice giallo. L'uomo ha riportato diverse lesioni per una prognosi di 30 giorni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile.

L'uomo ha raccontato che la scorsa notte era in compagnia di un amico quando è stato aggredito dai due. Gli investigatori non escludono una spedizione punitiva forse per questioni di droga.

(ANSA).