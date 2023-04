Per adeguamento stadio Sestri Levante 2,3 milioni euro

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Il Comitato del Fondo strategico regionale ha deliberato lo stanziamento di 1,71 milioni di euro per l'adeguamento normativo e funzionale dello stadio 'Giuseppe Sivori' di Sestri Levante ai criteri infrastrutturali, di sicurezza, funzionali e sportivi necessari per ottenere l'idoneità al campionato di calcio della Lega Italiana Calcio Professionistico. La decisione di oggi dovrà essere ratificata dalla Giunta regionale. Il finanziamento regionale sarà a favore del Comune di Sestri Levante, che sarà soggetto attuatore. A questo stanziamento se ne aggiunge uno di 90 mila euro da parte del Comune di Sestri Levante per gli interventi infrastrutturali e uno, sempre da parte del Comune, di 500 mila euro per il rifacimento del manto erboso, per un totale di 2,3 milioni di euro.

"In questo modo andiamo a finanziare gli interventi necessari per adeguare lo stadio per la Lega Pro - spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - dopo la storica promozione della squadra, ottenuta dopo un esaltante campionato di serie D.

Un passaggio, quello odierno, che concretizza un lavoro avviato già da tempo con la società e il Comune, proprietario dell'impianto: l'obiettivo - aggiungono Toti e Giampedrone - è quello di dare la possibilità alla squadra di giocare le partite in casa in un stadio a norma nel più breve tempo possibile, già nei primi mesi del 2024, come concordato col Comune di Sestri Levante".

Tra i vari interventi previsti, il potenziamento dell'impianto di illuminazione, la manutenzione degli spogliatoi delle squadre e degli arbitri, la sistemazione di recinzioni, cancelli e percorsi, la manutenzione e l'adeguamento delle tribune spettatori, la realizzazione di una nuova gradinata prefabbricata metallica scoperta e di posti e servizi per spettatori disabili, il potenziamento dell'impianto di diffusione sonora. (ANSA).