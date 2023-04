Isola Gallinara,presentato progetto nuovo hub outdoor marino

(ANSA) - SAVONA, 11 APR - L'isola Gallinara, al largo di Albenga e Alassio (Savona), diventerà un polo dedicato all'outdoor marino. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di un sopralluogo sull'isola. "Quello di oggi è il primo passo nel percorso di attuazione del progetto di valorizzazione di questo luogo straordinario e dell'intera costa del ponente savonese - ha spiegato -. L'isola Gallinara è uno dei luoghi più belli e di valore dal punto di vista naturalistico e culturale dell'intero Mediterraneo. Il nostro obiettivo è aumentare il potenziale di questo sito straordinario, puntando sempre di più sulle nuove forme di turismo esperienziale e sostenibile legate al mare, nel pieno rispetto della natura, risorsa unica che costituisce uno dei fattori di attrattività più rilevanti per l'intera Liguria".

Insieme al presidente Toti erano presenti il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, i rappresentanti della Commissione Ue Mario Nava e Giulia Porino, l'ammiraglio della Capitaneria Porto di Genova Sergio Liardo e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Il progetto di valorizzazione è stato presentato da Regione Liguria e, a fine marzo, approvato dalla Direzione generale Reform della Commissione Europea. Il valore complessivo del piano è di oltre 500mila euro. All'interno del progetto è prevista anche una "piscina natatoria temporanea", ideata valorizzando la conformazione naturale dell'isola. Il progetto rappresenterà un caso di studio il cui esito potrebbe essere replicato in altri contesti europei e nazionali in chiave di valorizzazione territoriale, e vedrà la collaborazione dell'Università di Genova, che avrà il compito di sviluppare progetti pilota per il turismo outdoor marino e costiero nelle aree antistanti e attorno all'isola, oltre a fornire assistenza tecnica per due anni. (ANSA).