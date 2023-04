Hanbury Tennis Club Alassio compie 100 anni

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il Comune di Alassio ha presentato il calendario delle iniziative - predisposte con il patrocinio del Coni e della Federazione Italiana Tennis - per celebrare i 100 anni dall'inaugurazione dell'Hanbury Tennis Club. Nato il 23 dicembre 1923, è ancora oggi attivo con 7 campi in terra rossa, 3 di padel e una splendida club house in stile coloniale che è di fatto un museo del tennis. La presentazione è avvenuta in occasione dei Campionati Internazionali d'Italia di Tennis per Veterani ospitato in questi giorni dal club.;Il 27 maggio alla presenza Annamaria e Luigi Clerici, rispettivamente moglie e figlio di Gianni Clerici, si terrà l'intitolazione del campo centrale al grande giornalista sportivo scomparso lo scorso anno. Seguirà una tavola rotonda su "I Gesti Bianchi" con giornalisti e storici: tra loro Dario Cresto-Dina, già vicedirettore di Repubblica nel periodo in cui il quotidiano ospitava la rubrica di Gianni Clerici. Compatibilmente con gli impegni cinematografici sarà ad Alassio anche Domenico Procacci, artefice della docuserie "Una squadra", ispirata alla conquista della Coppa Davis del 1976 e alla squadra che ne fu protagonista. Domenica 14 luglio si terrà invece la presentazione dello speciale "100 Anni di Hanbury TC", la pubblicazione speciale con la storia del club dal 1923 ai giorni nostri. Sabato 30 settembre sul Campo Gianni Clerici artisti, giornalisti ed ex giocatori si contenderanno il Trofeo del Centenario. A dicembre, infine, si terrà la grande festa sociale "Buon compleanno Hanbury Tennis Club". "Il Circolo è un vero gioiello della nostra città - il commento dell'amministrazione comunale - e una ricorrenza di questo genere deve essere celebrata al meglio. Così come dobbiamo ringraziare la famiglia Skordis per come sta portando avanti la struttura, la tradizione e l'innovazione tennistica ad Alassio mettendola anche a disposizione delle scuole. Tornei, clinic sono strumenti preziosi per il nostro turismo che ha nell'Hanbury Tennis Club il fiore all'occhiello del tennis della Riviera Ligure". (ANSA).