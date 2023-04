Framura vince social contest 'Borghi in Fiore' Regione Liguria

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - È Framura, nello spezzino, il comune vincitore del contest social 'Borghi in Fiore', organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Agenzia In Liguria e il Distretto florovivaistico della Liguria e dedicato agli allestimenti floreali realizzati dalle amministrazioni locali. Con 3.080 like gli utenti hanno votato la composizione fiorita a picco sul mare, portando il comune spezzino sul podio.

Al secondo posto, Riva Ligure (2576 like) nell'imperiese, mentre la medaglia di bronzo è andata a Pignone (1.905 like), nello spezzino, che verrà premiato come primo tra i borghi dell'entroterra.

Il contest era riservato ai comuni dell'entroterra con meno di 3mila abitanti e a quelli sulla costa con meno di 5mila abitanti. I borghi partecipanti sono stati otto, due per ogni provincia, uno dell'entroterra e uno sulla costa: grazie al Distretto florovivaistico regionale e ad Agenzia in Liguria sono stati abbelliti con un allestimento floreale. Il contest è partito il 6 aprile sulla pagina Facebook di Regione Liguria, dove sono state pubblicate le immagini più belle dei borghi con i diversi allestimenti floreali. Gli utenti hanno così votato e decretato i vincitori: complessivamente i 'mi piace' sono stati 13.762, con 439.681 visualizzazioni.

"Sostenere i nostri borghi anche attraverso queste iniziative - ha detto il governatore Giovanni Toti - è fondamentale per valorizzare il nostro bellissimo entroterra, meta sempre più affermata di turisti sia italiani sia stranieri, alla scoperta di luoghi autentici, ricchi di storia e tradizioni e in grado di offrire un'accoglienza di qualità, anche sotto i profili del rispetto dell'ambiente e dell'enogastronomia". La classifica finale ha decretato la vittoria di Framura, con Riva Ligure al secondo posto e Pignone al terzo posto. In classifica anche Noli (1.759 like), Moconesi (1.463 like), Villanova d'Albenga (1.329 like), Moneglia (1.065 like) e infine Diano Castello (577 like) (ANSA).