Bucci dona 'per Pasqua' spilletta ai consiglieri e assessori

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Nel primo consiglio comunale dopo le feste di Pasqua il sindaco di Genova Marco Bucci ha regalato ai consiglieri e agli assessori in aula rossa una spilletta con la bandiera di Genova. Lo stesso sindaco, in apertura della seduta, si è alzato e ha distribuito personalmente il gadget, in metallo e laccato con i colori bianco e rosso, sia agli esponenti della maggioranza che a quelli dell'opposizione, senza dimenticare gli assessori (i pochi che ancora non avevano la spilla). "Sorpresa dell'uovo di Pasqua in ritardo" ha scherzato il primo cittadino. Solitamente la spilla con la bandiera di San Giorgio viene donata a ospiti e figure istituzionali. Il 23 aprile Genova celebrerà proprio la "festa della bandiera", dedicata al vessillo con la croce di San Giorgio, istituita dall'amministrazione comunale nel 2019. (ANSA).