Ambulanza con paziente si schianta contro muretto a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 11 APR - Un'ambulanza della Croce Rossa di Bordighera si è schiantata stamani in corso Marconi, a Sanremo, contro il muretto a lato della strada mentre stava procedendo a sirene spiegate verso l'ospedale di Sanremo. Il paziente a bordo, caricato a Ventimiglia per un problema gastroenterologico, ha riportato un 'colpo di frusta'. Dei tre militi dell'equipaggio, che si trovavano a bordo è rimasto ferito lievemente quello che si trovava nel lato posteriore del mezzo, che ha riportato una contusione alla fronte. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale, ma a quanto sembra il conducente sarebbe stato costretto a spostarsi verso sinistra a causa della brusca manovra di un'auto (ANSA).